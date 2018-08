Krumpen: Grundsätzlich zu dieser Situation: Wir sind jetzt in der glücklichen Lage, dass wir wahrscheinlich als einzige in der Region wirklich Messdaten haben – also schon vom Sommer selber. Dazu aber auch schon Daten vom Frühjahr – wir waren also im Frühjahr exakt in der gleichen Lage unterwegs. Und meiner Einschätzung nach ist diese Anomalie, die man jetzt beobachtet hat, auf ein Ereignis zurück zu führen, das deutlich früher stattgefunden hat – nämlich Ende Februar.



Sehr starke warme südliche Winde führten Anfang des Jahres in der Region dazu, dass große Flächen nordöstlich von Grönland plötzlich eisfrei wurden und sich kein neues Eis bildete. Man spricht dann von Polynjen. Das Eis haben wir einen Monat später vermessen und – zwischenzeitlich wurden erneut Plusgrade in der Arktis gemessen – eine neugebildete Eisdecke von einem Meter festgestellt.



Dieses neu gebildete Eis ist im weiteren Verlauf des Monats August zurückgetrieben worden – auf die Küste – und hat sich dabei deformiert. Aber das neugebildete Eis erreicht natürlich nicht die Stärke von mehrjährigem Eis, sodass es dann bei Einsetzen der Eisschmelze im Sommer relativ schnell weg war. Das erklärt die Anomalie. Das heißt: Die Anomalie liegt exakt da, wo wir im Februar und im März diese großen Polynjen entdeckt hatten, also die eisfreien Flächen.