Verletzte bei Ammoniak-Austritt in Straubing.

Quelle: Christoph Urban/Straubinger Tagblatt/dpa

Mindestens 14 Menschen haben sich beim Austritt von giftigem Ammoniak an einem Eisstadion in Straubing verletzt. Die Behörden brachten rund 130 Anwohner und 118 Schüler in Sicherheit. Bei Instandhaltungsarbeiten war eine Leitung in der Halle beschädigt worden, sodass die Chemikalie austrat.



Die Polizei sprach zwischenzeitlich von rund 60 Verletzten, korrigierte ihre Angaben später aber nach unten. Einem Sprecher zufolge gab es zwischen den Einsatzkräften eine Kommunikationspanne.