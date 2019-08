Ein Ranger und das Nördliche Breitmaulnashorn-Weibchen Najin.

Quelle: Ben Curtis/AP/dpa

Bei der Rettung des Nördlichen Breitmaulnashorns haben Forscher die zuvor entnommenen Eizellen künstlich befruchtet. Wissenschaftler unter anderem des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung hatten vergangene Woche bei den zwei letzten überlebenden Tieren der Unterart, zwei in Kenia lebenden Weibchen, zehn Eizellen entnommen und in ein Labor in Italien gebracht.



Dort seien nun sieben der Eier erfolgreich mit den eingefrorenen Spermien von zwei Bullen befruchtet worden. Das letzte Männchen starb 2018.