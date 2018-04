Wir politisch darf Kirche sein? Über diese Frage wird wieder verstärkt diskutiert, seitdem sich "Welt"-Chefredakteur Ulf Poschardt per Twitter über eine Weihnachtspredigt in Berlin aufgeregt hatte. "Wer soll eigentlich noch freiwillig in eine Christmette gehen, wenn er am Ende der Predigt denkt, er hat einen Abend bei den #Jusos bzw. der Grünen Jugend verbracht?", hatte er geschrieben und unter dem Hashtag #PoschardtEvangelium damit eine Debatte ausgelöst. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, und der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki wiesen die Kritik an politischen Bezügen in ihren Weihnachtspredigten zurück.



Zuvor hatte sich Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner kritisch über Anspielungen auf US-Präsident Donald Trump in der Predigt Bedford-Strohms geäußert. Insgesamt beklagte sie eine Häufung von tagespolitischen Stellungnahmen der Kirchen. Jüngst hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nachgelegt: Der CDU-Politiker und bekennende Katholik plädierte für ein spirituelles statt politisches Christentum. "Mit der Bergpredigt können Sie kein Land regieren", sagte Spahn bei einer Veranstaltung in Berlin. (epd/ZDF)