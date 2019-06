Auch Kerstin Claus war zunächst nicht zum Pressegespräch in Hannover geladen. Claus, die mit 14 Jahren in einem evangelischen Internat in Bayern missbraucht worden ist, hält regelmäßig Vorträge über Prävention und sitzt im Betroffenenrat beim Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig. Sie habe erst vergangenen Mittwoch von der dem Pressegespräch erfahren, sagt sie. In einer Hau-Ruck-Aktion wurde sie von der EKD eingeladen. Wegen des großen Medieninteresses sei sie gebeten worden, auf dem Podium als Betroffene zu sprechen. Für sie sei klar, "dass die EKD und die Landeskirchen in den Anfängen von Aufarbeitung stehen" und aus ihrer Sicht "das Thema zwischen 2010 und 2018 tatsächlich ein Stück weit verschlafen haben".