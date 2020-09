Ein Diskussionsbeitrag auf dem Strategietreffen der Linken in Kassel schlägt hohe Wellen. Die Partei diskutierte - übrigens bereits am Wochenende - ihre künftige Rolle in der Gesellschaft. Eine Rednerin, sie ist Parteimitglied aus dem Berliner Landesverband, sagt: "Energiewende ist auch nötig nach 'ner Revolution. Und auch wenn wir das ein(e) Prozent der Reichen erschossen haben, ist es immer noch so, dass wir heizen wollen, wir wollen uns fortbewegen...naja, ist so, wir müssen mal von dieser Meta-Ebene runterkommen". Im Hintergrund ist ein Raunen zu hören, vereinzelt gibt es Beifall, aber auch Kopfschütteln. Parteichef Riexinger, der auf dem Podium sitzt, greift nach dem Redebeitrag zum Mikrofon und meint scherzhaft: "Wir erschießen sie nicht, wir setzen sie schon für nützliche Arbeit ein". Seitdem hagelt es Kritik von allen Seiten.