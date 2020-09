Friedrich Merz bei CDU-Wirtschaftsrat Sachsen-Anhalt

Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Der CDU-Politiker Friedrich Merz hat davor gewarnt, in der Debatte um die AfD den Faschismus zu relativieren. "Erfurt ist nicht Weimar", sagte Merz. Die inflationäre Verwendung des Begriffs Faschismus in Bezug auf die AfD relativiere das, was in Deutschland mit diesem Begriff verbunden sei.



"Wahr ist, dass wir es hier mit antidemokratischen, völkischen, zum Teil offen antisemitischen Repräsentanten zu tun haben." Die AfD spiele mit der Demokratie, so wie das auch die Nazis gemacht hätten.