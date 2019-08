Trump selbst sprach den Menschen in El Paso und in Dayton sein Mitgefühl aus: "Hass hat keinen Platz in unserem Land, und wir werden uns darum kümmern", sagte er vor Journalisten. Auf die Frage, ob er etwas gegen die Waffenprobleme im Land tun werde, sagte er am Sonntag, seine Regierung habe bereits viel getan. Aber vielleicht müsse mehr geschehen. Er fügte hinzu, dass es bei Taten wie denen vom Wochenende auch um ein Problem psychischer Erkrankungen gehe. "Das sind Menschen, die sehr, sehr ernsthaft psychisch krank sind." Probleme mit Schießereien gebe es schon seit Jahren. "Wir müssen das stoppen", sagte Trump, nachdem er sich stundenlang nicht in der Öffentlichkeit hat blicken lassen, sich zunächst auf Tweets beschränkte, und ansonsten auf seinem Golfplatz in New Jersey blieb.



Die ranghöchste Demokratin Nancy Pelosi forderte die Republikaner im Senat auf, sich Bemühungen anzuschließen, um die Waffengesetze im Land zu verschärfen. "Genug ist genug", erklärte sie. Tatsächlich laufen Bemühungen um schärfere Waffengesetze seit Jahren ins Leere - vor allem, weil Trumps Republikaner dagegen sind. Die mächtige Waffenlobbyorganisation NRA bekämpft vehement jeden politischen Versuch, Waffenbesitz stärker zu regulieren.