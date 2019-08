Bei der Schusswaffenattacke in der texanischen Stadt El Paso ist auch ein Deutscher getötet worden. Das Auswärtige Amt bestätigte entsprechende Angaben der örtlichen Behörden, ohne weitere Details zu nennen. Der Polizei zufolge waren unter den Opfern auch mehrere Mexikaner. Ein 21-Jähriger hatte am Samstag in einem Einkaufszentrum in El Paso 22 Menschen erschossen. Er wurde festgenommen. Nur 13 Stunden später tötete ein 24-Jähriger in Dayton im Bundesstaat Ohio neun Menschen, bevor er von der Polizei erschossen wurde.