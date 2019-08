Einen Großteil des Flugs verbrachte Trump indes mit Schimpftiraden via Twitter über demokratische Abgeordnete, den Präsidentschaftsbewerber Beto O'Rourke und die Presse. Für Fernsehzuschauer war es ein starker Kontrast: Zum einen die offiziellen Bilder des Weißen Hauses eines Hände schüttelnden und Selfie machenden Trumps, zum anderen wütende Tweets.



Die demokratischen Präsidentschaftsbewerber verurteilen Trumps Rhetorik nahezu geschlossen als hetzerisch. O'Rourke hielt während des Besuchs von Trump in seiner Heimatstadt El Paso eine Ansprache bei einer Gegendemonstration mit mehreren Hundert Leuten. Vor dem Miami-Valley-Krankenhaus in Dayton versammelten sich mindestens 200 Demonstranten und forderten von Trump schärfere Waffengesetze. In El Paso passierte Trumps Wagenkolonne Protestierende mit Schildern, die ihn als Rassisten bezeichneten und aufforderten, nach Hause zu gehen. Unterstützer waren jedoch auch dort.