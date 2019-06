Nayib Bukele und Frau Gabriela jubeln nach der Wahl. Archiv

Quelle: Moises Castillo/AP/dpa

Der langjährige Unternehmer Nayib Bukele ist als neuer Präsident El Salvadors vereidigt worden. Der konservative Politiker ist mit 37 Jahren der bislang jüngste Staatschef in der Geschichte des mittelamerikanischen Landes.



Bukele versprach in seiner Ansprache bei der Vereidigung, er werde gegen "jede Barriere, gegen jede Mauer" kämpfen, um eine Umwandlung in dem von Gewalt und Korruption geplagten Land zu erreichen. Bukele wird vorerst über keine eigene Mehrheit im Parlament verfügen.