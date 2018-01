Und tatsächlich: Dieser Mut brachte Kultur wieder zurück in die Köpfe der Menschen und mit jedem Konzert auch in die Herzen. Längst hat die Strahlkraft der Elbphilharmonie die Auslastung nicht nur der Hamburger Bühnen, sondern beinahe aller Einrichtungen in Norddeutschland erreicht. Längst ist Hamburg auf der Liste der beliebtesten Städtereiseziele in der gleichen Liga wie Venedig, Rom oder New York angekommen. Längst steht das Konzerthaus auf der Wunschliste aller internationalen Künstler, und das - mit großer Absicht - nicht nur aus dem Bereich Kultur.