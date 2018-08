Im Februar war man endlich guter Dinge in Hamburg. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte die Klagen von Naturschutzverbänden gegen die Elbvertiefung in den meisten Punkten zurückgewiesen. Allerdings wurde den Hamburger Planern aufgetragen, in einigen Punkten nachzubessern. So sollten unter anderem für den Schierlings-Wasserfenchel, eine vom Aussterben bedrohte Pflanze, neue Schutzräume ausgewiesen werden. Inzwischen hat man passende Flächen gefunden. Jetzt geht der Streit in die nächste Runde.