Elefanten-Baby Tsavo.

Quelle: Fabian Strauch/dpa

Das neue Elefanten-Baby Tsavo im Wuppertaler Zoo hat sich erstmals der Öffentlichkeit gezeigt. Meist lugte der Kleine, der am Freitag das Licht der Welt erblickt hatte, zwischen den kräftigen Elefantenbeinen von Mama Sweni aus seinem Gehege.



Schon am Vormittag fanden sich im Zoo erste Familien ein, um den Neuankömmling mit den zarten großen Ohren zu begrüßen. Von Aufregung war bei Tsavo nichts zu spüren: Der Rüsselträger schien sich auf seinen kurzen Beinchen fast selbst in den Schlaf zu wiegen.