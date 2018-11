Hinrichtungen auf dem elektrischen Stuhl sind selten. Archivfoto Quelle: Michael Donhauser/dpa

In den USA ist erstmals seit fünf Jahren ein Mensch auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet worden. Aus Angst vor einem qualvollen Todeskampf hatte sich der 63-Jährige gegen die Hinrichtung per Giftspritze entschieden, berichten US-Medien.



Der Todeskandidat Edmund Zagorski war wegen eines Doppelmordes im Jahr 1983 verurteilt. In neun US-Bundesstaaten können Todeskandidaten laut CNN den Tod auf dem elektrischen Stuhl als Alternative zur Giftspritze wählen.