Auch Porsche-Chef Oliver Blume setzt vermehrt auf E-Autos. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Für die Entwicklung und den Bau neuer Elektro-Autos will der Sportwagenbauer Porsche in den kommenden Jahren noch deutlich mehr Geld ausgeben als ursprünglich geplant. "Wir kamen bisher von rund drei Milliarden Euro. Jetzt liegen wir bei sechs Milliarden, die wir in Elektro-Mobilität stecken", sagte Vorstandschef Oliver Blume.



Die Geschäftszahlen für 2017 will Blume im März bekanntgeben. "Eines kann ich schon heute sagen: Bei den Auslieferungen lagen wir 2017 vier Prozent über dem Vorjahr."