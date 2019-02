Wer genau aufpasst, kann die Zukunft der Elektromobilität in China sogar hören. An der Kreuzung dröhnen Automotoren. Aber das Heer der Roller, quietscht vielleicht ein bisschen, ist aber ansonsten ganz leise unterwegs. Für ahnungslose Fußgänger fast schon zu leise. 30 Millionen Elektroroller werden pro Jahr in der Volksrepublik verkauft, nur sechs Millionen Benziner. Auf Chinas Zweiradmarkt ist längst Wirklichkeit, was den Vierrädern noch bevorsteht. Elektro regiert.