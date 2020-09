Cybertruck im Designstudio von Tesla. Archivbild

Quelle: Ringo H.W. Chiu/AP/dpa

Tesla will für die Produktion seines für Ende 2021 angekündigten Elektro-Pickups ein neues Werk in Amerika bauen. Die Fabrik solle "im mittleren Teil der USA" angesiedelt werden, schreibt Firmenchef Elon Musk bei Twitter. Das Werk solle auch den neuen Kompakt-SUV Model Y für die US-Ostküste bauen.



Mit dem "Cybertruck"-Pickup will Tesla in das lukrativste Segment im US-Automarkt vorstoßen. Der Elektroauto-Hersteller kündigte bereits eine seiner Gigafactory genannten Fabriken im Bundesstaat New York an.