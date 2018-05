Eröffnung des zweiten Streetscooter-Produktionsstandortes. Quelle: Oliver Berg/dpa

Die Deutsche Post verdoppelt wegen der hohen Nachfrage nach ihrem Elektrofahrzeug Streetscooter das Produktionsvolumen. Ein neuer Standort wurde in Düren eröffnet. Dort sollen künftig bis zu 10.000 Elektrotransporter pro Jahr vom Band laufen.



Nach Angaben der Deutschen Post wächst die Produktion so auf bis zu 20.000 Elektrofahrzeuge jährlich. Das Dürener Werk bietet bis zu 250 Arbeitsplätze. Derzeit sind für die Post rund 6.000 Streetscooter-Modelle vorwiegend in Deutschland im Einsatz.