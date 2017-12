Die Nachfrage nach dem ersten Mittelklassewagen des Konzerns von Tech-Milliardär Elon Musk ist riesig: Seit die ersten 30 Exemplare am letzten Freitag an Käufer übergeben wurden, gingen im Schnitt 1.800 Reservierungen pro Tag ein, wie Musk am Mittwoch (Ortszeit) in seinem Quartalsbrief an die Aktionäre verkündete. Das Mittelklassemodell kostet in einer Grundausstattung rund 35.000 Dollar.