Oracle-Gründer Larry Ellison.

Quelle: John G. Mabanglo/EPA/dpa

Der Gründer des US-Softwareriesen Oracle, Larry Ellison, hat eine massive private Beteiligung an Tesla offengelegt. Ellison hält drei Millionen Tesla-Aktien im Wert von einer Milliarde US-Dollar, wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorging.



Damit ist der 74-Jährige mit etwa 1,75 Prozent nach Firmenchef Elon Musk der zweitgrößte Aktionär. Die Beteiligung ist insofern pikant, da Ellison erst jüngst als "unabhängiger" Direktor in Teslas Verwaltungsrat berufen worden war.