Frühmorgens drängen sich die Pendler an den Bussteigen. Dazwischen Schüler, die schnell noch den Stoff für die anstehende Prüfung durchgehen. Soweit, so normal am Busbahnhof von Shenzhen im Süden Chinas. Und doch ist hier etwas anders als in den meisten Städten: es ist leise. Man hört Menschen lachen, husten, sich unterhalten. Und wenn Busfahrer Hanquan Wei mit dem Besen den Staub von den Radkästen fegt, hört man selbst das.