Das NEC-Fahrzeug mit Propellern schwebt in der Luft.

Quelle: Koji Sasahara/AP/dpa

Der japanische Elektronikhersteller NEC hat in Tokio ein fliegendes Auto vorgeführt. Die Drohnen-ähnliche Maschine mit vier Propellern schwebte etwa eine Minute lang in der Luft und erreichte drei Meter Höhe. Die Demonstration fand aus Sicherheitsgründen in einem gigantischen Käfig statt.



Japans Regierung fördert fliegende Autos mit dem Ziel, Menschen in den 2030er Jahren damit fliegen zu lassen. Zu den Bestrebungen der Regierung gehört ein großes Testfeld für fliegende Autos nahe Fukushima.