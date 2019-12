Ein Schild mit den Schriftzügen von Media Markt und Saturn.

Quelle: Armin Weigel/dpa

Kleinere Läden, ein schnellerer Online-Shop und mehr Serviceangebote von der Handy-Reparatur bis zur Einrichtung des neuen Computers: So will der schwächelnde Handelskonzern Ceconomy seine Elektronikketten Media Markt und Saturn wieder auf Erfolg trimmen.



Doch sollen nicht nur die Ladenflächen schrumpfen, auch das Angebot in den Geschäften wird verkleinert. Gab es früher bis zu 8.000 verschiedene Produkte in den Läden, so soll diese Zahl auf rund 5.000 Produkte reduziert werden.