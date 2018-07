Über die digitale Neuerung wird debattiert. Symbol Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Angesichts von Plänen für eine elektronische Patientenakte auch auf Handys und Tablets pochen Ärzte auf Einhaltung des Datenschutzes. Eine Weitergabe von Patientendaten an Krankenkassen, Arbeitgeber und andere Dritte müsse ausgeschlossen sein, forderte der Ärzteverband Marburger Bund in einem Positionspapier.



Nach dem Willen von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sollen Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen ab 2021 auch per Handy und Tablet ihre Patientendaten einsehen können.