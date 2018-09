Wasem: Zunächst einmal muss man sehen, dass viele Bürger freiwillig Gesundheitsdaten zur Verfügung stellen - etwa über Apps auf ihrem Smartphone. Wenn das datenschutzrechtlich in geregelten Bahnen verläuft, wird der Staat da sicherlich nicht eingreifen. Bei Gesundheitsdaten, die im Rahmen von staatlichen Systemen, etwa der gesetzlichen Krankenversicherung, erhoben werden, wird man sehr sorgfältig hinschauen müssen, inwieweit die Pharmaindustrie Zugang zu den Daten erhält. Was ich mir zum Beispiel vorstellen kann: Es gibt eine intensive Diskussion darüber, dass wir Pharmaunternehmen künftig stärker danach bezahlen wollen, wie gut die Arzneimittel in der Versorgung unter Alltagsbedingungen wirken. Denn oft sind die Ergebnisse aus den Zulassungsstudien sehr realitätsfern, etwa weil bestimmte Altersgruppen oder Patienten mit mehreren Erkrankungen gar nicht eingeschlossen sind. Aus den Gesundheitsdaten, die bei den Ärzten und Krankenkassen gesammelt werden, kann man eine solche Frage nach der Wirkung unter Alltagsbedingungen gut beantworten. Wenn die Arzneimittelpreise daran ausgerichtet werden sollen, müsste man auch den Pharmaunternehmen Einblick in diese Daten gewähren - natürlich vollständig anonymisiert, so dass ein Rückschluss auf einzelne konkrete Patienten ausgeschlossen ist.