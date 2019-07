Gleich drei Ärzteverbände haben jetzt vor den TI-Konnektoren, also den Zugangspunkten zur telematischen Infrastruktur, und der elektronischen Patientenakte gewarnt. So kritisiert der Stuttgarter Allgemeinmediziner Werner Baumgärtner, Vorsitzender des Medi Geno e.V., in dem sich Ärzte und Psychotherapeuten zusammengeschlossen haben, unzureichende Sicherheitstests beim Anschluss der Praxis-Computer an das Gematik-Netz.