Organtransportbox: Viele Menschen warten auf ein Spenderorgan. Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Die Schweiz startet an diesem Montag ein elektronisches Register für Organspender. Das soll Organspenden erleichtern und Angehörige in Stresssituationen entlasten.



Man gehe davon aus, dass 15 Prozent der Schweizer einen Spenderausweis haben, sagt Franz Immer, Direktor der Stiftung Swisstransplant. Aber nur in fünf Prozent der Fälle werde eine Karte im entscheidenden Moment bei möglichen Spendern gefunden. Dann müssten die Angehörigen entscheiden, was oftmals sehr belastend sei.