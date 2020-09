Ausschnitt aus dem Film «Berlin Alexanderplatz». Archivbild

Quelle: Stephanie Kulbach/Sommerhaus Filmproduktion/Deutscher Filmpreis/dpa

Mit elf Nominierungen geht die Literaturverfilmung "Berlin Alexanderplatz" als einer der Favoriten ins Rennen um den Deutschen Filmpreis. Das Drama von Burhan Qurbani ist unter anderem als bester Spielfilm sowie für Regie und Drehbuch nominiert, wie die Deutsche Filmakademie mitteilte.



Die Neuverfilmung des Romanklassikers von Alfred Döblin lief bei der Berlinale und verlegt die Geschichte in die heutige Zeit. Der Film erzählt von einem Flüchtling, der sich in Berlin ein neues Leben aufbauen will.