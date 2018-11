Kerzen für die Toten von Pittsburgh. Quelle: Bronte Wittpenn | Times/Tampa Bay Times via ZUMA Wire/dpa

Nach dem Attentat auf jüdische Gläubige in einer Synagoge in Pittsburgh hat eine Grand Jury Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben. Dem 46-Jährigen werden 44 Punkte zur Last gelegt, darunter Hassverbrechen, geht aus einer Mitteilung des Justizministeriums hervor. Dem Mann könnte die Todesstrafe drohen.



Der 46 Jahre alte Rechtsradikale wird beschuldigt, in der "Tree of Life"-Synagoge in Pittsburgh (Pennsylvania) elf Menschen im Alter zwischen 50 und 97 Jahren erschossen zu haben.