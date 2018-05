Rettungskräfte im Arlbergtunnel. Quelle: Zeitungsfoto.At/APA/dpa

Im österreichischen Arlbergtunnel sind bei einem schweren Verkehrsunfall elf Menschen verletzt worden. Drei Deutsche aus der Nähe von Konstanz kamen mit leichten Blessuren davon, sagte ein Polizeisprecher. Vier Schwerverletzte wurden in umliegende Krankenhäuser geflogen. Der Tunnel war während des Rettungseinsatzes für mehrere Stunden gesperrt.



Ein britischer Fahrer geriet in dem fast 14 Kilometer langen Tunnel auf die Gegenfahrbahn und krachte in ein deutsches und zwei schweizerische Autos.