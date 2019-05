Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich für die Schließung der berühmten Elitehochschule Ecole nationale d'administration (ENA) in Straßburg ausgesprochen. Er sagte bei einer Pressekonferenz in Paris, für eine Reform des öffentlichen Dienstes müsse "unter anderem die ENA abgeschafft" werden.



Die ENA, die Macron selbst besucht hat, ist seit Jahrzehnten eine führende Institution in Frankreich, an der die Führungskräfte für Wirtschaft und Politik ausgebildet werden.