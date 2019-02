Doch was die Stadt, in der 2016 mehr als 80 Prozent der Wähler für Hillary Clinton stimmten, ideal für die Demokraten macht, bietet auch den Republikanern eine Vorlage. Präsident Donald Trump und Gouverneure in den benachbarten US-Staaten Maine und New Hampshire prangern Lawrence als Zentrum des Drogenhandels an. Zudem kritisieren sie die Politik der Stadt, die als sogenannte Sanctuary City ("Zufluchtsstadt") ihre Kooperation mit den Bundesbehörden in Fällen illegaler Einwanderung eingeschränkt hat.