Es war ein Skandal, der 1971 die Welt erschütterte - und die Pressefreiheit in den Vereinigten Staaten auf die Probe stellte: Ein 7.000 Seiten starker, streng geheimer Bericht über den Vietnam-Krieg findet seinen Weg zur New York Times und der Washington Post. Diese Pentagon-Papiere schlüsseln auf, wie vier Präsidenten in Folge den Krieg in Vietnam weiter vorantrieben, um keinen Gesichtsverlust, keine Niederlage eingestehen zu müssen.



Im Weißen Haus regiert zu der Zeit Richard Nixon. Nach dem ersten Bericht in der New York Times versucht er mit der ganzen Macht der US-Regierung jede weitere Veröffentlichung zu unterbinden. Doch der Oberste Gerichtshof gab den Verlagshäusern Recht, und die Berichterstattung über die Pentagon-Papiere und die Vertuschungsaktion der Regierung geht weiter.