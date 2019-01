Ich behalte mir vor, ob ich auf der Landesdelegiertenversammlung kandidiere Elmar Brok

Brok macht nun aber eine Erfahrung, die in anderen Parteien bei der Aufstellung von Wahllisten an der Tagesordnung ist. "Da wird abgestimmt, das nennt man Demokratie", sagte NRW-Innenminister Herbert Reul, der viele Jahre mit Brok im Europaparlament gesessen hatte.



Eine letzte Chance, dort zu bleiben, hat Brok noch. Er könnte am 26. Januar bei der Landesvertreterversammlung der NRW-CDU in Siegburg in einer Kampfkandidatur um einen der Listenplätze antreten. "Da ist noch alles im Fluss", sagte Reul. Denn auch der gewichtige Regionalproporz wäre nicht gewahrt, wenn Ostwestfalen auf der Europa-Liste der NRW-CDU keinen sicheren Platz hätte.



Auch Brok gibt sich nicht ganz geschlagen: "Ich behalte mir vor, ob ich auf der Landesdelegiertenversammlung kandidiere", sagte er. "Das Votum ist ja nur ein Vorschlag."