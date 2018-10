Tesla-Chef Elon Musk stand zuletzt eher in der Kritik. Archivbild Quelle: John Raoux/AP/dpa

Erstmals seit zwei Jahren hat der E-Auto-Pionier Tesla ein Quartal mit schwarzen Zahlen beendet. Firmenchef Elon Musk hatte den Gewinn zwar schon vor Monaten versprochen, doch die Zweifel waren groß. Es sei ein "wahrhaftig historisches Quartal" für Tesla gewesen, schrieb Musk in einem Brief an die Aktionäre.



Unter dem Strich stand ein Überschuss von 312 Millionen Dollar (274 Millionen Euro). Es ist der höchste, aber auch erst der dritte Quartalsgewinn seit Teslas Börsengang 2010.