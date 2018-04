Neue SpaceX-Rakete Quelle: -/SpaceX/AP/dpa

Der amerikanische Elektroauto-Pionier Elon Musk will mit seinem privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX am Dienstag ein E-Auto der Marke Tesla ins All schießen. Das Fahrzeug soll von der Riesen-Rakete "Falcon Heavy" transportiert werden, die SpaceX vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida aus testen will.



Der spektakuläre Jungfernflug soll von derselben Abschussrampe aus gestartet werden, von der einst die Mond-Mission Apollo und später die Flüge der Space-Shuttles starteten.