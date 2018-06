Die Sonne strahlt durch ein Thermometer. Symbolbild Quelle: Fredrik von Erichsen/dpa

Bei brütender Hitze haben Eltern in Paderborn ihr vier Monate altes Baby im Auto zurückgelassen. Die Polizei musste eine Scheibe des Wagens einschlagen, um den Säugling zu befreien.



Das Kind kam in ein Krankenhaus. Ein Zeuge hatte das kleine Mädchen in dem Auto bemerkt. Seine Eltern hatten den Wagen in der Mittagshitze auf dem Parkplatz eines Möbelhauses abgestellt. Sie hätten auf Durchsagen in dem Geschäft nicht reagiert. Gegen sie wird nun ermittelt.