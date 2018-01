Zunächst residiert Elvis Presley mit seinem Clan im Hotel Grunewald. Doch bald gibt es Ärger mit seinen Leibwächtern, und Elvis zieht in eine Villa in der Goethestraße. Nur ein paar Häuser weiter wohnt die damals 13-jährige Angelika Springauf. Und bald kommt es zur ersten Begegnung mit dem King of Rock'n'Roll: "Er kam plötzlich aus dem Haus und stellte sich einfach zu uns. Uns Mädchen hat er am Pferdeschwanz gezogen. Einmal hat er mir sogar über die Wange gestreichelt. Ich habe mich eine Woche lang nicht mehr gewaschen", erzählt sie fast 60 Jahre danach.