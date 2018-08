Frankreichs Präsident Macron kritisiert die Medien. Archivbild Quelle: Francois Mori/AP/dpa

In der Affäre um einen mutmaßlich gewalttätigen Ex-Sicherheitsmitarbeiter kritisieren Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und die Regierung die Medien. "Ein Gehalt von 10.000 Euro? Falsch. Eine Wohnung mit 300 Quadratmetern? Falsch", sagte Regierungssprecher Benjamin Griveaux.



Macron sagte bei einem Besuch in den Pyrenäen, es seien zuletzt "viele Dummheiten gesagt worden". Er appellierte an Medienvertreter an Ort und Stelle: "Hören Sie auf, sich so über diese Affäre zu erregen."