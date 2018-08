Louisa Grauvogel (r) und Mareike Arndt. Quelle: imago

Die deutschen Siebenkämpferinnen Louisa Grauvogel und Mareike Arndt werden nach einem Autounfall bei der Leichtathletik-EM in Berlin nicht mehr an den Start gehen. Das teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband mit. Die beiden seien in ein Krankenhaus in der Hauptstadt eingeliefert worden, sagte Clemens Prokop, Präsident des EM-Organisationskomitees. "Nach ersten vorliegenden Informationen haben die beiden sich keine schwerwiegenden Verletzungen zugezogen."



Demnach sollen sie aber zunächst erst einmal zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben.