Die deutschen Springreiter haben bei den EM in Rotterdam die Goldmedaille knapp verpasst. Das Quartett um Weltmeisterin Simone Blum mit Alice gewann Silber. Die 30-Jährige kassierte in der insgesamt dritten Runde der EM erstmals vier Strafpunkte, doch ihre Kollegen retteten die Silbermedaille.



Zum Team von Bundestrainer Otto Becker gehörten außerdem Marcus Ehning mit Comme Il Faut, Daniel Deußer mit Tobago und Christian Ahlmann mit Clintrexo. Den bisher letzten Sieg für Deutschland hatte es 2011 in Madrid gegeben. In Rotterdam sicherte sich Belgien Gold, Dritter wurde Großbritannien.