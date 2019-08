Reit-EM: Dressurreiterin Isabell Werth gewinnt Grand Prix Special

Quelle: dpa

Die sechsmalige Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth hat mit ihrer Stute Bella Rose den Grand Prix Special in Rotterdam gewonnen. Es war Werths 19. EM-Titel. Bereits am Dienstag hatte sie mit der deutschen Equipe in der Mannschaftswertung gesiegt. Mit erhobenen Armen, das Publikum immer wieder animierend, verließ Werth das Stadion.



Am Freitag starten die zehn besten Teams in den zweiten Umlauf. Am Samstag beschließt die Grand Prix Kür die Dressur-Wettbewerbe in Rotterdam.