Deutschlands Nico Schulz (r) in Aktion gegen Quincy Promes in Amsterdam am 24.03.2019

Quelle: reuters

Die deutsche Fußball-Nationalelf ist mit einem 3:2-Sieg in den Niederlanden in die EM-Qualifikation gestartet. Sane (15.) und Gnabry (34.) hatten eine 2:0-Pausenführung für das Team von Bundestrainer Löw herausgeschossen, nach dem Seitenwechsel schlugen die Gastgeber durch de Ligt (48.) und Depay (63.) zurück. Schulz entschied das Spiel auf Vorlage von Reus kurz vor Schluss.



Das DFB-Team startete furios und ging verdient in Führung. Nach der Pause zeigten sich die Niederlande deutlich verbessert. Doch dank der effizienten Chancenverwertung hieß der Sieger nach 90 rasanten Minuten Deutschland.