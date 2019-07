Löw-Team bezieht 2020 EM-Quartier beim Sponsor. Archivbild

Quelle: Federico Gambarini/dpa

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bezieht ihr Quartier bei der EM 2020 in Herzogenaurach. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw wird im Adidas-Campus logieren und trainieren. "Wir schlagen unser Camp während der EM 2020 in der Adidas World of Sports in Herzogenaurach auf", teilte der DFB mit.



Im weitläufigen Bereich am Firmensitz des DFB-Sponsors sind schon jetzt zahlreiche Fußballplätze, Fitnessbereiche und andere Sportmöglichkeiten integriert. Diese sollen noch erweitert werden.