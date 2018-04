Gerade veröffentlichte eine vierzehnköpfige Forschergruppe um den Physiker Dirk Hoffmann vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig gleich zwei aufsehenerregende Studien: Mit Hilfe der Uran-Thorium-Methode konnten die Forscher rote Höhlenzeichnungen in Nordspanien auf ein Mindestalter von 64.800 Jahren datieren, eine umgezeichnete Hand in der südwestspanischen Extremadura auf 66.700 Jahre. In einer Höhle in Andalusien wurden vor mindestens 65.500 Jahren Tropfsteine rot bemalt. Da der Homo sapiens erst vor rund 45.000 Jahren nach Europa einwanderte, muss diese Höhlenkunst von Neandertalern angefertigt worden sein.