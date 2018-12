Papst Benedikt XVI.

Quelle: Lena Klimkeit/dpa

Der ehemalige Papst Benedikt XVI. bereitet sich nach seinen eigenen Worten auf den Tod vor. "Während meine physischen Kräfte langsam schwinden, pilgere ich innerlich nach Hause", schrieb der 90-Jährige in einem Brief an die Zeitung "Corriere della Sera".



Er sei berührt, dass viele Leser der Zeitung sich an ihn gewandt hätten und wissen wollten, "wie ich die letzte Phase meines Lebens verbringe". Im Februar 2013 war Benedikt XVI. als erster Papst seit mehr als 700 Jahren freiwillig abgetreten.