Katar steigt aus der Organisation erdölexportierender Länder aus.

Quelle: Larry W. Smith/EPA/dpa

Katar will aus dem Ölkartell Opec austreten. Das kündigte Energieminister Saad Sherida al-Kaabi an. Die Mitgliedschaft werde am 1. Januar 2019 enden.



Saudi-Arabien, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) hatten im Juni 2017 eine Blockade über Katar verhängt. Die diplomatischen Beziehungen wurden abgebrochen. Die Staaten warfen dem Emirat unter anderem Terrorunterstützung und zu enge Beziehungen zum schiitischen Iran vor.