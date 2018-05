Seitdem ist ein Jahr vergangen. Und Emmanuel Macron hält das, was er im Wahlkampf angekündigt hatte. Er reformiert - "en même temps" - alles sofort, im Eiltempo. Dafür erntet er Lob. "Er tut, was man in der Politik tun muss: alles gleichzeitig angehen", so Olivier Giesberg, Chefkommentator von Le Point. "Der Politiker, der sagt, erst mache ich das, dann das und dann das - der macht nichts. Wir haben in Frankreich das Gefühl, dass es seit 20 oder 30 Jahren keine Reform mehr gegeben hat." Frankreich hat sich in diesem ersten Jahr der Präsidentschaft Macron verändert.