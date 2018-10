Na, immer noch keine Arbeit gefunden? Dann mal rüber auf die andere Seite. Protest gegen Emmanuel Macron

Noch bitterer empfanden viele Franzosen Macrons Art, bei Bürger-Begegnungen immer wieder einzelne herauszupicken und sie zu maßregeln. Einen Jugendlichen fuhr er an, er solle ihn mit "Herr Präsident" ansprechen, einem arbeitslosen Gärtner empfahl er, er müsse nur mal über die Straße gehen, um Arbeit als Kellner zu finden. Und einen Ex-Häftling auf Saint-Martinique duzte er unverblümt und mahnte ihn, sich am Aufbau der orkangeschädigten Insel zu beteiligen.



Wenn einer die Franzosen "widerspenstige Gallier" nennen darf, dann muss er schon Autor einer beliebten Comicserie sein. Dass ein amtierender Präsident solche Scherze ausgerechnet auf einer Auslandsreise macht, kam bei den Gemeinten gar nicht gut an.